محافظ البحيرة يستقبل وزير الأوقاف والمفتي استعداداً لافتتاح مسجد بدمنهور (صور)

استقبل قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، استعدادا لإفتتاح مسجد عمر بن الخطاب وآداء شعائر صلاة الجمعة بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.



والمسجد تبلغ مساحته 1375 متر وقامت وزارة الأوقاف بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و500 ألف جنية وهو مكون صحن و2 مصلى أرضى للرجال والسيدات و5 غرف وطرقة.



كانت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت في الساعات الأولي من اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لتجهيز منطقة "كوبري إفلاقة" والمعروفة إعلاميا أنها تشهد حالة فوضى ولامبالاة بسبب احتلال الباعة الجائلين وسائقي الـ"توك توك" للمنطقة، وذلك لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بتكلفة 9.5% مليون جنيه، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.



حيث تم رصد مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمنطقة كوبري إفلاقة صباح أمس الخميس أثناء احتلال الباعة الجائلين وسائقي التوك توك للمنطقة المشار إليها، وصور أخري مساء أمس الخميس عقب تنفيذ حملة إشغالات ودهان للأرصفة ورش للشوارع، استعدادا لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب، والذي تم إنشاؤه عام 1984 بالجهود الذاتية، وتم إحلاله وبناؤه من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 9.5 مليون جنيه.



وقال مصطفي الشريف أحد سكان شارع السمخراطي بالمنطقة، أن كافة الاستعدادات وهمية ومؤقته، لحين افتتاح مسجد عمر بن الخطاب، وعقب الانتهاء سيعود كل شئ كما كان، حيث أنها ليست المرة الأولي التي يتم شن حملات علي المنطقة لردع المخالفين، بل سبق وتم نقلهم إلي السوق المخصص لهم، وعاودوا مره أخري وكأن شيئا لم يكن.



وأضاف أحمد علام أحد سكان المنطقة، أن هناك حالة من الغضب العارم والرعب بين أهالي منطقة إفلاقة من انتشار الأسواق العشوائية والفروشات والباعة الجائلين وسائقي التوك توك، مما جعلها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتنفيذ تعليماته السابقة بمصادرة أي مخالف يعاود مره أخري، وبالأخص بعد افتتاح أول مستشفي عسكري بالمنطقة مما يعيق حركة سير سيارات الإسعاف، ويطالب بتخصيص نقطة شرطية بالمنطقة.



جدير بالذكر أن حي المنشية بمنطقة كوبري إفلاقة يسكن به أكثر من 300 ألف مواطن، بالإضافة لآلاف المواطنين الذين يمرون به يوميًا، حيث يربط البوابة الغربية لمدينة دمنهور والتي تفصل بين المدينة ومراكز المحمودية وإدكو وإدفينا ورشيد والرحمانية وشبراخيت من ناحية ودسوق بمحافظة كفر الشيخ من ناحية أخرى مما يجعله من أهم المداخل للمدينة.