Advertisements

القومي للبحوث يكشف مفاجأة بشأن أرقام إصابات كورونا (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، إن إصابة نحو 30 شخص بجلطات بين 18 مليون شخص حصلوا على لقاح "أسترازينكا" يعتبر نسبة غير مقلقة.

وأشار "علي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، إلى أن التقرير النهائي عن العلاقة بين الإصابة بجلطات ووالحصول على لقاح "أسترازينكا" لم يصدر بعد، منوها بانه لا توجد أرقام حقيقة معلنة عن الإصابات بكورونا على مستوى العالم، حيث أن حصر الأعداد الحقيقة للمصابين يتطلب إجراء مسح لنسبة كبيرة جدا من المواطنين وهو ليس في قدرات دول كبيرة.

وأضاف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، أنه يجب التركيز على عنصرين وهما نسبة الوفيات، ونسبة الشفاء، معلقا: "هما المقياس الحقيقي لطبيعة الوضع الوبائي"، ووزارة الصحة المصرية تعلن هذه النسب بشكل يومي.

أخبار تهمك

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 ص

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى