القومي للبحوث يكشف مفاجأة بشأن أرقام إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، إن إصابة نحو 30 شخص بجلطات بين 18 مليون شخص حصلوا على لقاح "أسترازينكا" يعتبر نسبة غير مقلقة.



وأشار "علي"، خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر" المذاع عبر فضائية "بي بي سي"، إلى أن التقرير النهائي عن العلاقة بين الإصابة بجلطات ووالحصول على لقاح "أسترازينكا" لم يصدر بعد، منوها بانه لا توجد أرقام حقيقة معلنة عن الإصابات بكورونا على مستوى العالم، حيث أن حصر الأعداد الحقيقة للمصابين يتطلب إجراء مسح لنسبة كبيرة جدا من المواطنين وهو ليس في قدرات دول كبيرة.



وأضاف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث ورئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، أنه يجب التركيز على عنصرين وهما نسبة الوفيات، ونسبة الشفاء، معلقا: "هما المقياس الحقيقي لطبيعة الوضع الوبائي"، ووزارة الصحة المصرية تعلن هذه النسب بشكل يومي.

