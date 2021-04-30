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بعد تصفيته بالاختيار ٢.. من هو الإرهابي "أبو عبيدة"؟

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت أحداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار تصفية أحد الإرهابيين المحسوبين على جماعة الإخوان وهو "أبو عبيدة".

بدأت الحلقة السابعة عشر بلقاء الشيخ أبو عبيدة التكفيرى، مع عمرو رضا وسط أعين زكريا "كريم عبد العزيز" وضباط الأمن الوطنى المنتشرين في الحديقة، ويشعر أبو عبيدة بتحركات الضباط حوله ويخرج سلاحه إلا أن قوات الشرطة تتحرك ناحية وتطلق الرصاص ناحيته ويسقط أرضًا.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الإرهابي أبو عبيدة الذي تم تصفيته في أحداث مسلسل الاختيار:

- اسمه الحقيقي محمد السيد منصور الطوخي وهو أحد أخطر العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم أنصار بيت المقدس، وخلية عرب شركس الإرهابية.


- شارك في اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في رابعة العدوية عام 2013 حتى فضته أجهزة الأمن.

- في أغسطس 2013 وقبل الفض، تواصل مع الإرهابيين محمد بكري هارون ومحمد علي عفيفي، وتقابل معهم داخل الاعتصام، حيث بدأوا في التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية مسلحة، بتمويل من أحمد عزت محمد شعبان المحكوم عليه بالإعدام في قضية أنصار بيت المقدس.

- اطلق عليه لقب شيطان التفجيرات وتزعم خلية إرهابية في وسط القاهر استهدفت عدد كبير المؤسسات الحيوية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

- كان متخصص على تفخيخ السيارات وصناعة المتفجرات للتنظيم من أجل القيام وتنفيذ أعماله الإرهابية.

- كان على علاقة قوية بقائد تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعي توفيق محمد فريج زيادة،الذي قتل في العريش في احدي المواجهات الأمنية.

- نفذ حادث تفجير سيارة مفخخة أمام مقر مديرية أمن القاهرة وذلك في يوم 24 يناير 2014.

- في 2014 تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الإرهابية المرتبطة بابو عبيدة، حيث أرشد عن مكان وموعد المقابلة القادمة مع أبو عبيدة لتسليمه أموالًا لتمويل عمليات ارهابية مقبلة، وداهمت القوات مكان المقابلة وهو حديقة عامة في منطقة جسر السويس، وتبادلت اطلاق النيران مع ابو عبيدة، والذي لقى مصرعه.

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