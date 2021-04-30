أسعار الفاكهة اليوم الجمعة ٣٠/٤/٢٠٢١ في الدقهلية

تباينت أسعار الفاكهة خلال الفترة الأخيرة في محافظة الدقهليو، لتستقر فى تعاملات اليوم الجمعة.



حيث سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" نحو 21 جنيها، وأسعار "التفاح الأصفر المستورد" سجل 20 جنيه، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 7.75 جنيه، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه.



أسعار "اليوسفي" سعر الكيلو 7 جنيهات، سعر كيلو"الفراولة" بنحو 8 جنيهات،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7،75 جنيه،و أسعار"الموز البلدي" بنحو 8.75 جنيه