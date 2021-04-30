Advertisements

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة ٣٠/٤/٢٠٢١ في الدقهلية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تباينت أسعار الفاكهة خلال الفترة الأخيرة في محافظة الدقهليو، لتستقر فى تعاملات اليوم الجمعة.

حيث سجلت أسعار "التفاح الاحمر المستورد" نحو 21 جنيها، وأسعار "التفاح الأصفر المستورد" سجل 20 جنيه، وسعر كيلو"البرتقال بصره" بنحو 7.75 جنيه، وسعر كيلو"الجوافة" سجل 8.75 جنيه.

أسعار "اليوسفي" سعر الكيلو 7 جنيهات، سعر كيلو"الفراولة" بنحو 8 جنيهات،وبلغ سعر كيلو"الكنتالوب" نحو7،75 جنيه،و أسعار"الموز البلدي" بنحو 8.75 جنيه

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تصريحه الأخير.. الإسماعيلي يقدم هدية مميزة لـ"صلاح"

منذ ساعتين

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 ص

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى