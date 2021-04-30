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ضبط 84 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بالإسكندرية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 84 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.

فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بالتردد على دوائر أقسام شرطة أول وثان المنتزه - ثان الرمل بالإسكندرية للإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دوائر الأقسام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية وبحوزته (84 طربة حشيش – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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