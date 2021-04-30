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تعرف على مباريات برشلونة وأتلتيكو والريال المتبقية في الليجا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 11:52 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
الفجر الرياضي
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لم يتبق الكثير من المباريات في الدوري الإسباني وسط منافسة شرسة من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة ويليه ريال مدريد برصيد 71 نقطة ويحل برشلونة ثالثا بنفس الرصيد.

ونستعرض مباريات الأندية الثلاث المتبقية في الدوري الإسباني:

الجولة 34

إلتشي - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أوساسونا، فالنسيا – برشلونة، إشبيلية – أتلتيك بلباو.

الجولة 35

برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية، برشلونة - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – إشبيلية.

الجولة 36

أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد، غرناطة - ريال مدريد، ليفانتي – برشلونة، إشبيلية - فالنسيا.

الجولة 37

أتلتيكو مدريد – أوساسونا، أتلتيك بيلباو - ريال مدريد، برشلونة - سيلتا فيجو، فياريال - إشبيلية.

الجولة 38

بلد الوليد - أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – فياريال، إيبار – برشلونة، إشبيلية - ديبورتيفو ألافيس.

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