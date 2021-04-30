ضبط عاطل لسرقته سيارة بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لسرقته سيارة بمنطقة المرج، أثناء مرور القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، حال إستقلاله إحدى السيارات، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.



وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



