شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

علق الإعلامي أحمد شوبير على موقف محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من عدم خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال وصول الأهلي إلى هذا الدور.





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم: "مصدر مسئول باتحاد الكره مجهول الاسم بيصرح ويقول لو ان الشناوى راح الاولمبياد مش حيلعب مع الاهلي نهائي افريقيا في حال تأهله للنهائي!!!!!".

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "بالذمه ده تصريح مسئول؟؟؟؟؟".







ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء اليوم، في إحدى مؤجلات الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز والمنتظر أن تلعب على ملعب السلام.







