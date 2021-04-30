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فريق النصر يحقق كأس وزارة الرياضة لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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حقق نادي النصر كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد تغلبه على نظيره الهلال بنتيجة 91- 78 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي بعد نهاية المباراة فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، والهلال بالميداليات الفضية.
وأعرب طاشكندي عن سعادته بنجاح البطولة والمستوى الفني للفرق المشاركة، مثمناً جهود ودعم وزارة الرياضة لجميع أنشطة الاتحاد، مباركاً لنادي النصر تحقيق كأس وزارة الرياضة للمرة الثالثة في تاريخه ولنادي الهلال بتحقيقه المركز الثاني، مشيداً بأداء الفريقين في المباراة الذي يعكس المستوي المتطور لكرة السلة السعودية.

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كره السله النصر السعودي

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