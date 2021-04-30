فريق النصر يحقق كأس وزارة الرياضة لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه





حقق نادي النصر كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بعد تغلبه على نظيره الهلال بنتيجة 91- 78 في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي بعد نهاية المباراة فريق النصر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، والهلال بالميداليات الفضية.