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حملة أمنية بالقليوبية لضبط المحكوم عليهم الهاربين

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت الأوكار والبؤر الإجرامية بقرية مشتهر ومحطيها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (7) قطع سلاح نارى.
ضبط (12) قضية مخدرات.
ضبط (5) قطع سلاح أبيض.
ضبط (1) مراقب هارب.
ضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.
تنفيذ (7132) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

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