الزمالك: لا يوجد أزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه

أكد إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك ان أزمة كارتيرون وأسامة نبيه الفنية من نسيج خيال المتربصين بالزمالك.





وقال عبدالله في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى ان أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديث خاطئ على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.





واضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي.





واتم أن مجلس الادارة انهى كافة الامور بين كارتيرون واسامة نبيه وتواجدوا في مران اليوم.



