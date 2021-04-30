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الزمالك: لا يوجد أزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:09 م
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أكد إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك ان أزمة كارتيرون وأسامة نبيه الفنية من نسيج خيال المتربصين بالزمالك.
وقال عبدالله في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى ان أحد الأشخاص نقل لكارتيرون حديث خاطئ على لسان أسامة نبيه وكان سبب الخلاف بينهما.
واضاف أن الأزمة انتهت سريعا وتواجد المدرب العام بمعسكر الفريق ليلة مباراة البنك الأهلي.
واتم أن مجلس الادارة انهى كافة الامور بين كارتيرون واسامة نبيه وتواجدوا في مران اليوم.
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