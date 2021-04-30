ضبط حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بأسيوط

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.



فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرى (المحمودية – الشراقوة – بندر ديروط) بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن ضبط (17 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (15) متهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

