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وزير الأوقاف: ليلة القدر ليست ليلة 27 فحسب.. وعلينا التماسها في العشر الأواخر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين والوطن لا يحمل لوائهم جيل واحد، وإنما اجيال متعاقبة.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد سيدنا عمر بن الخطاب محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إلى أننا مقبلين على العشر الأواخر من رمضان، وهى أيام مباركة، وبهم ليلة القدر، منوها بأن ليلة القدر ليست ليلة 27 رمضان فحسب، بل يجب التماسها في العشر الاواخر.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه قد مر النصف الأول من رمضان سريعا، وسيمر النصف الثاني من الشهر أسرع، متابعا: "العاقل من اغتنم، والغافل من ضيع".

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