Advertisements
مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:31 م
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الليلة أمام الجونة.
ويلعب الأهلي إحدى مؤجلاته في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام الجونة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام.
ويجتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطى بفارق 4 نقاط فقط عن الزمالك المتصدر.
ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراةى بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، أحمد نبيل كوكا.
في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية ، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.
وفي الهجوم: محمد شريف.
Advertisements