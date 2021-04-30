مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الليلة أمام الجونة.





ويلعب الأهلي إحدى مؤجلاته في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام الجونة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام.





ويجتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطى بفارق 4 نقاط فقط عن الزمالك المتصدر.





ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراةى بتشكيل مكون من:



