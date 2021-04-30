أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-4-2021 في الدقهلية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 في الدقهلية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-4-2021 في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 888 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 774 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 661 جنيها.



سعر الجنيه الذهب يسجل 6192 جنيها.



سعر أوقية الذهب تسجل ٢٧٥٦٠ جنيهًا.

