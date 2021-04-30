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تحرير 6388 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6388 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(2191) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
مخالفة السير بدون تراخيص.
(12) مخالفة موقف عشوائى.
(25) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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