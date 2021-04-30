ملبورن على أعتاب التأهل لدوري أبطال آسيا

بات نادي ملبورن سيتي الأسترالي، قريبا من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء مواجهته في الدور التمهيدي للبطولة أمام شان يونايتد القادم من ميانمار، بسبب انسحاب الأخير من البطولة.





بناء على ذلك تقدم ملبورن سيتي للمرحلة التالية، وهي خوض جولة فاصلة في مواجهة سيريزو أوساكا الياباني، وسيتأهل الفائز منهما لمرحلة المجموعات، لينافس ضمن المجموعة العاشرة، إلى جانب أندية بورت التايلاندي، وقوانغتشو إف.سي الصيني، وكيتشي من هونغ كونغ.





وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، انسحاب شان يونايتد بسبب حالة الطوارىء المطبقة في ميانمار، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.





وأقيمت مباريات دور المجموعات الخاصة بمنطقة غرب آسيا في بؤر مؤمنة خلال أبريل الجاري.





وستقام مباريات مجموعات شرق آسيا بنفس الطريقة خلال يونيو ويوليو المقبلين.





وينافس في دور المجموعات 40 فريقا في الموسم الحالي بعد زيادة العدد من 32 فريقا.