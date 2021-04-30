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ضبط 12 أسطوانة أكسجين داخل ورشة لتصنيع اللآت الزراعية بالفيوم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 12 أسطوانة أكسجين بالفيوم، فقد تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من عدد من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بتأجير إسطوانات الأكسجين للمرضى نظير تحصله على مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (12 إسطوانة أكسجين مختلفة الأحجام) داخل ورشة تصنيع آلات زراعية بدائرة المركز، وأمكن ضبط (المدير المسئول عن الورشة ) وبمواجهته أقر بإستخدامها فى الأغراض الصناعية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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