واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:



ضبط 1292 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (6 طن "أسماك هارنج") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (2،45 طن "دواجن – سجق – كبده – برجر") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج



ضبط (1 طن "مصنعات لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة الإسماعيلية.



ضبط (16،75 طن "مخللات") معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون التراخيص") بمحافظة البحيرة.



ضبط (4،3 طن "خل طعام" معبأة داخل عبوات مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – 1،9 طن "خل خام – حامض خليك" معبأة داخل براميل مستلزمات إنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة 0200 عبوة بلاستيكية فارغة لزوم التعبئة )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (2،63طن "عسل – جلوكوز – سكر حر – دقيق فاخر – مسلى" معبأة داخل أجولة وبراميل "مستلزمات إنتاج" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة (، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.



ضبط (90780 عبوة وقطعة "حلوى جافة – عسل نحل" معبأة داخل عبوات مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائى – 1،5 طن "شمع برافين" معبأة داخل براميل مستلزمات إنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة (، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.



ضبط ( 2٫5 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.



ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة بالإسماعيلية) لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة قدرت بقيمة مالية (91374 جنيهًا) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستفيدًا من فارق السعر المدعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



