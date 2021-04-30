Advertisements

أسترازينيكا: قدمنا 68 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الربع الأول من 2021

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


قالت شركة أسترازينيكا إنها قدمت حوالي 68 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
وأعلنت شركة الأدوية عن إيرادات بقيمة 275 مليون دولار من مبيعات اللقاح، أو ما يعادل 4.04 دولار للجرعة الواحدة، متعهدة بأن تقدم اللقاح على أساس غير ربحي طالما استمر الوباء.

وقالت الشركة إن 30 مليون جرعة من اللقاح ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، و26 مليونا إلى المملكة المتحدة، و7 ملايين إلى "غافي" وهو تحالف يؤمن اللقاحات للبلدان منخفضة الدخل، و5 ملايين إلى الدول الأخرى.

تم تطوير اللقاح من قبل باحثين في جامعة أكسفورد، الذين رخصوا التكنولوجيا لشركة أسترازينيكا في محاولة للاستفادة من قدرة الشركة العالمية على التصنيع والتوزيع.

سمح المنظمون في العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" على نطاق واسع، على الرغم من عدم قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بذلك.

وأدى القلق من أن اللقاح قد يكون مرتبطا بجلطات دموية نادرة حدثت في بعض البلدان، للتوصية بعدم استخدامه للأشخاص الأصغر سنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا شركة أسترازينيكا

أخبار تهمك

تعرف على مباريات برشلونة وأتلتيكو والريال المتبقية في الليجا

منذ ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

منذ ثلث ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بـ"نتائج مبشرة".. أكسفورد تدخل سباق اكتشاف "علاج كورونا"

لقاح بريطاني يقي من فيروس كورونا لمدة عام.. تعرف على التفاصيل

استرازينيكا.. تعرف على لقاح بريطانيا الجديد قاهر الكورونا

مقابل "624 مليون دولار".. بريطانيا تعلن اقترابها من شراء لقاح كورونا

بعد تفوقه علي لقاح فايزر.. تعرف على كافة تفاصيل لقاح مودرنا المنتظر

بعد إجازة استخدامه.. مودرنا يلحق بسباق لقاحات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 ص

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

11:34 ص

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى