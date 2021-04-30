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وزير الأوقاف: لا تؤجل أعمالك إلى بعد رمضان.. فأنت لا تضمن

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية لكل العمال والصناع والمتقنين وكل جندي وشرطي يحمون حمى الوطن في مصر بمناسبة يوم عيد العمال، مشيرا إلى أن هذا اليوم يأتي تأكيدا على قيمة هذا العمل.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد سيدنا عمر بن الخطاب محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إلى أن ديننا دين العمل، والإنتاج، والإتقان، لافتا إلى أن الصيام يدعو إلى مزيد من العمل لا إلى البطالة أو إلى الكسل، معقبا: "لا تؤجل أعمالك إلى ما بعد رمضان.. فأنت لا تضمن، بادروا بالأعمال الصالحة".

توقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر المخلصين بمناسبة عيد العمال.

وأكد، أن عيد العمال بمثابة عيد للجهد والعطاء والإنتاج، حيث إن المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن ما كانت لتتم إلا بسواعد عمال مصر المجدين الذين لا يبخلون بأي نقطة عرق لتنفيذ مهاهم.

وتابع رئيس جامعة الفيوم: "فتحيه إجلال واحترام وتقدير لعمال مصر في مختلف القطاعات، لما يقدموه من دور وجهد بارز وفعال في دفع عجلة التنمية في البلاد، فهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتعمير والتنمية الاقتصادية".

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