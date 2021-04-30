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لمجابهة كورونا.. النادي الاجتماعي بالغردقة يغلق أبوابه أمام الزائرين في شم النسيم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قررت محافظة البحر الأحمر، إغلاق النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أمام الزائرين سواء الأعضاء أو غيرهم خلال إجازة عيد شم النسيم الاثنين المقبل، وذلك منعا للتزاحم وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع توجيهات الدولة.

وأخطر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مسؤولي النادي الاجتماعي للتنفيذ وإغلاق أبواب النادي أمام الزائرين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدة.

جدير بالذكر أن النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة كان يستقبل آلاف المواطنين في الأعياد وشم النسيم من أعضاء النادي وأيضا من المواطنين من المحافظات المجاورة، ويقع النادي الاجتماعي على شاطئ البحر ويستقبل آلاف المواطنين في الاحتفال بالأعياد والإجازات.

وفي سياق آخر، شنت مدن المحافظة، حملات تفتيشية مكثفة لتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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