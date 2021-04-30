كرنفال "اللمبي" ببورسعيد.. نحت على الرمل وجوائز للفائزين (فيديو وصور)

انطلق كرنفال اللّمبي بالنحت على الرمال، اليوم الجمعة، برعاية محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وضمن احتفالات المحافظة بأعياد شم النسيم، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يقام في الهواء الطلق على شاطئ بورسعيد.





وبدأت فعاليات الكرنفال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وقد انتشر المتسابقين المشتركين بالكرنفال وعددهم 65 مشتركا، على مسافات متباعدة على الشاطئ مباشرة حيث الهواء الطلق تحت الشمس بورسعيد،

مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وفي تصريح خاص لـ"الفجر"، قال محمد دعية، صاحب فكرة الكرنفال والقائم عليه: "وهب الله شاطئ بورسعيد الرمال والقواقع المتنوعة طول العام علينا استغلالها سياحيا وفنيا".





وسجل المتسابقون 65 استمارة بـ"دعيه بيتش" أسمائهم، ومن المقرر أن يصبح مهرجان سنويا متميزا، لمشاركة الشباب والأطفال ببورسعيد ومن كل المحافظات لإظهار إبدعاتهم الفنية على شاطئ بورسعيد.



