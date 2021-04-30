ضبط 12 قضية مخدرات وتنفيذ 7132 حكما في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، ومكافحة المخدرات.





واستهدفت الحملة الأوكار والبؤر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية، أسفرت عن تنفيذ 7132 حكما قضائيا متنوعا وضبط 12 قضية مخدرات، وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات.





وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، قادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، واستهدفت الأوكار والبؤر الإجرامية بقرية مشتهر وتوابعها دائرة المركز.



