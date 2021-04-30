يستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج، حيث يلتقي في التاسعة مساءًا فريق ليستر سيتي مع نظيره ساوثهامبتون على استاد "سانت ماري" معقل الأخير.





ويعتلي فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة، ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-





1- مانشستر سيتي 77 نقطة

2- مانشستر يونايتد 67 نقطة

3 – ليستر سيتي 62 نقطة

4- تشيلسي 58 نقطة

5- وست هام 55 نقطة

6 – ليفربول 54 نقطة

7 – توتنهام 53 نقطة

8 – إيفرتون 52 نقطة

9 – ليدز يونايتد 47 نقطة

10 – أرسنال 46 نقطة

11 – أستون فيلا 45 نقطة

12- وولفرهامبتون 41 نقطة

13- كريستال بالاس 38 نقطة

14 – بيرنلي 36 نقطة

15- ساوثهامبتون 36 نقطة

16 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

17-برايتون 34 نقطة

18 – فولهام 27 نقطة

19 – وست بروميتش 25 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة



