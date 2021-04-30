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ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى2.7 مليون طن والبطاطس في المركز الثاني بعد الموالح

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.7 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 27 ابريل 2021.

حيث بلغت 2 مليون و721 ألف و403 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 150 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي
 وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم.
حيث بلغت الموالح حوالي مليون و 444 ألف 95 طن ، بالإضافة إلي تصدير 485 ألف 503 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 165 ألف و143 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 60 ألف و628 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 18 ألف و 668 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 18 الف و396 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 13 الف و455 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 10 الاف  و 945 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 الاف و 767 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 505 طن ، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 4الاف و 335 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 369 طن.

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