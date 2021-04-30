موسيماني يستقرعلى تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيلة فريقه أمام الجونة في الدوري العام.









ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء أمام الجونة بتشكيل يضم كلا من:





في حراسة المرمى: محمد الشناوي.





في خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - رامي ربيعة - أحمد نبيل كوكا.





في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا.





افي الهجوم: محمد شريف.





ويلتقي الفريق الأحمر مع الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



