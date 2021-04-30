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تونس تؤكد ضرورة مواصلة دعم المنظمة العالمية للسياحة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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تونس تؤكد ضرورة مواصلة دعم المنظمة العالمية للسياحة لاستعادة النشاط السياحىتونس تؤكد ضرورة مواصلة دعم المنظمة العالمية للسياحة لاستعادة النشاط السياحى
     
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، ضرورة مواصلة دعم المنظمة العالمية للسياحة لجهود تونس من أجل الدفع نحو استعادة القطاع السياحى لنشاطه.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي، على هامش زيارته إلى إسبانيا، الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة زراب بولوليكشفيلي، بمقر المنظمة فى مدريد.

وذكر بيان للخارجية التونسية أن الجرندى هنَّأ بولوليكشفيلى بإعادة انتخابه لولاية ثانية على رأس المنظمة، منوهًا بالجهود المبذولة من أجل مواجهة التحديات غير المسبوقة التى تفرضها جائحة كورونا على القطاع السياحى فى العالم، واتخاذ التدابير المناسبة للحد من تأثيراتها السلبية على الوجهات السياحية والتنقلات الدولية.

من جانبه، عبَّر بولوليكشفيلى عن امتنانه لدعم تونس المستمر لعمل المنظمة، مبديًا استعداده لمزيد من تطوير التعاون مع تونس فى العديد من المجالات المتصلة بالقطاع السياحي، ومنها مشروع اتفاق الدعم التقنى من أجل إعادة النهوض بالقطاع، والذى تم إبرامه مع الجانب التونسى خلال الزيارة التى أداها إلى تونس فى شهر نوفمبر الماضي.

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