منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة

يقدم إليكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج، والتي ستبدأ اليوم الجمعة، بمواجهة قوية ستجمع بين فريقي ليستر سيتي مع نظيره ساوثهامبتون على استاد "سانت ماري" معقل الأخير في التاسعة مساءًا.





ويعتلي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بينما يحتل محمد صلاح المركز الثاني برصيد 20 هدفا، ويأتي برونو فيرنانديز المركز الثالث برصيد 16 هدفًا.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة:





هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول 20 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

سون هيونج، توتنهام، 15 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.

إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 12 هدفًا



