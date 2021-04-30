Advertisements

منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:31 م
هاري كين
هاري كين
علاء خليف
Advertisements
يقدم إليكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج، والتي ستبدأ اليوم الجمعة، بمواجهة قوية ستجمع بين فريقي ليستر سيتي مع نظيره ساوثهامبتون على استاد "سانت ماري" معقل الأخير في التاسعة مساءًا.

ويعتلي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بينما يحتل محمد صلاح المركز الثاني برصيد 20 هدفا، ويأتي برونو فيرنانديز المركز الثالث برصيد 16 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة:

هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.
محمد صلاح، ليفربول 20 هدفًا.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
سون هيونج، توتنهام، 15 هدفًا.
باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.
كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 13 هدفًا.
ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 13 هدفًا.
أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.
إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 12 هدفًا

أخبار تهمك

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مباريات برشلونة وأتلتيكو والريال المتبقية في الليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 21 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقرعلى تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 ص

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

11:34 ص

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

12:31 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

موسيماني يستقرعلى تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

01:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى