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إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:31 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
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بدأت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة بالقلعة الحمراء، في تجهيز عرض قوي لضم الأوروجوياني سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ويرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر في ضم سيرينو لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

وكانت المفاوضات قد تعثرت بين الناديين خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب القيمة المالية الكبيرة للصفقة التي حددها الفريق الجنوب أفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء اليوم الجمعة، في التاسعة والنصف مساء في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موسيماني ا موسيمانى سيرينو

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