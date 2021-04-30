استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى كثرة التجمعات في العزومات والخروجات.





وأشار "حتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الحل الوحيد لوقف زيادة أعداد الإصابات هو وقف التجمعات، حيث لا يوجد حل بديل آخر، منوها بأنه ليس هناك ما يمنع من وصول سلالات جديدة لمصر حيث إننا لسنا في معزل عن العالم، وحركة الطيران مستمرة.



