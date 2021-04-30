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استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)
الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:11 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمصر خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى كثرة التجمعات في العزومات والخروجات.
وأشار "حتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الحل الوحيد لوقف زيادة أعداد الإصابات هو وقف التجمعات، حيث لا يوجد حل بديل آخر، منوها بأنه ليس هناك ما يمنع من وصول سلالات جديدة لمصر حيث إننا لسنا في معزل عن العالم، وحركة الطيران مستمرة.
وأضاف، أن كل من يأتي إلى مصر من الخارج لابد من فحصه بشكل جيد والتأكد من سلامته لتجنب وصول أي سلالات أخرى، لافتا إلى أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة ولكن حدة المرض في المرة الثانية تكون أخف، ولكن يتوقف أيضا على قوة جهاز المناعة، وحجم الفيروسات التي دخلت الجسم.
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