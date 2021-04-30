إدعاءات إثيوبية وموقف بريطاني.. مسجات تطرأ على أزمة سد النهضة



طرأت عدد من المستجدات خلال الساعات الأخيرة بشأن ملف سد النهضة، في ظل العناد الأثيوبي المستمر مع مصر والسودان الذي أسفر عن عدم توقيع أي اتفاق مرضي لكافة الأطراف بشأن السد حتى الآن.



وفشلت أوائل الشهر الجاري، جولة مفاوضات مفصلية في التوصل لاتفاق ملزم لعملية ملء السد برعاية أفريقية، ويتمسك السودان بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهو ما تسانده مصر، وسط معارضة إثيوبية.



زيارات لوزيرة الخارجية السودانية

في الساعات الأخيرة، توجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إلى العاصمة الكينية نيروبي كأول محطة في جولة أفريقية تشمل كينيا والكونغو ورواندا وأوغندا.





وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن الجولة التي تقوم بها الوزيرة السودانية تهدف لشرح موقف السودان من ملف سد النهضة، مشيرة إلى تعنت الجانب الاثيوبي وقرب الزمن المضروب للملء الثاني للسد دون إبرام اتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.





وقامت وزيرة الخارجية السودانية بزيارة لجزر القمر حول ذات الشأن قبيل مفاوضات كنشاسا.





موقف بريطاني من سد النهضة

وأعلنت وزارة خارجية المملكة المتحدة حث جميع الأطراف المشاركة في النزاع حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي ومصر والسودان، على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله.



وقالت الخارجية في رد مكتوب على سؤال من أحد اللوردات من أعضاء المجموعة البريطانية المصرية، إن حكومة بريطانيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، وضمان إدارة موارد المياه بطريقة تضمن استخدامها المستدام على المدى الطويل لجميع الأطراف، ونواصل التحدث إلى الحكومات الثلاث من خلال سفاراتنا في تلك البلدان، ونتشارك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فضلا عن جهود مبعوث المملكة المتحدة الخاص للبحر الأحمر والقرن الأفريقى، كما أثار وزير إفريقيا القضية مع السفير الإثيوبي بلندن في 24 فبراير.





إدعاءات إثيوبية بشأن السد

فيما ادعى رضوان حسين وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية أن جميع مخاوف السودان بشأن سد النهضة تمت معالجتها، ووجه اتهامات لمصر والسودان.



وقال رضوان حسين، إن على المجتمع الدولي أن يفهم أن جميع مخاوف السودان قد تمت معالجتها بشكل مناسب، زاعما أن مطالب مصر "غير عقلانية"، كما هاجم تحركات السودان الدبلوماسية، التي تسعى من خلالها للحفاظ على حقوقها المائية وضمان سلامة البلاد.