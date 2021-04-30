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حبس متهمين لترويجهم مخدر البانجو في حلوان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس متهمين لترويجهم مخدر البانجو على عملائهم بنطاق دائرة القسم بمدينة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على سلاح أبيض بحوزة المتهمين والمضبوطات.

البداية عندما تمكن قسم شرطة حلوان من ضبط، أسامة. أ.ز” 35 سنة عاطل وبحوزته 120 جرام من نبات عشبي أخضر اللون جاف يشبه نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض عبارة عن سكين ومبلغ ألف جنية.

وبمواجهته بما تم ضبطه به اعترف بالحيازة لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بمنطقة سكنه، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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