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أسهم اليابان تغلق على انخفاض بفعل توقعات محبطة لشركات التكنولوجيا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات مخيبة للآمال لشركات التكنولوجيا، في حين أثر الارتفاع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في البلاد على معنويات المستثمرين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.83 بالمئة ليغلق عند 28812.63 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 بالمئة إلى 1898.24 نقطة.

وقادت أسهم التكنولوجيا اليابانية الخسائر، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى أحدث تقارير نتائج الأعمال وباعوا أسهم الشركات التي أخفقت في نحقيق توقعاتهم المرتفعة لانتعاش قوي هذا العام، وذلك حسبما قال محللون.

وقال المحللون إن مخاوف المستثمرين تزداد أيضا بشأن كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات الجديدة في طوكيو وأوساكا حتى بعد إعلان حالة الطوارئ بالمدينتين بداية هذا الأسبوع.

كانت طوكيو سجلت 1027 إصابة يومية أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 18 يناير.

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