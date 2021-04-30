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وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم الجمعة، مشروع تطوير طريق المنصورة جمصة (رافد جمصة)، بطول 50 كم، وتكلفة إجمالية مليار و268 مليون جنيه.

وشملت أعمال التطوير على إنشاء حارة ثالثة، عبر بناء حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسي المائلة، لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسي وتقوية الطريق الحالي، وتغطية كامل الطريق بطبقتين اسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق، إضافة إلى توسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، لتبلغ نسبة تنفيذه 90 %.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وأكد على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد (30 يونيو2021)، كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

وفي سياق متصل توجه الوزير لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، حيث يتم توسعة الطريق بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9 متر بكل اتجاه ليصبح 14 متر بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء عدد 2 دوران للخلف ( منزل ومطلع لكوبري الجامعة علي النيل) كما تابع الوزير مشروع إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا وتخفيف الحركة المرورية من داخل المنصورة إلي طلخا.

وفي ختام جولته تفقد وزير النقل مواقع العمل في مشروع انشاء ازدواج طريق المنصورة محلة دمنة دكرنس بطول ١٠ كم (مرحلة اولي) والذي تبلغ تكلفته 153 مليون جنيه ونسبة تنفيذه 32%، والذي يحقق ربط المنصورة بالمنزلة بدكرنس ببورسعيد.

كما تابع مشروع استكمال إنشاء ازدواج ( طريق دمياط الشرقي)، مرحلة ثانية في المسافة من كوبري طلخا إلى كوبري شربين بطول 12 كم، حيث يتم إنشاء ازدواج للطرق الحالي بطول 12 كم بعرض 9 متر بعدد 2 حارة مرورية، وتغطية الجنابية لزوم استكمال الازدواج وتنفيذ فرشة خرسانية أسفل المواسير بطول 3 كم، وتنفيذ مواسير خرسانية بطول 210 متر طولي وقطر 1،95 م.

ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية هذه المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لكل مشروع.
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورة-جمصة (صور)

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