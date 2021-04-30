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أسعار النفط تتراجع تحت ضغط مخاوف طلب الهند

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتمر بمرحلة من الهدوء بعد أن لامست أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد-19 التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.

وهبط خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 68.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، وهو آخر يوم لتداول عقد عقد أقرب استحقاق تسليم يونيو/ حزيران. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر يونيو حزيران 64.59 دولار للبرميل، بانخفاض 42 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في أبريل، على الرغم من أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في أبريل بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.

وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة “لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد-19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه”.

وقالوا إنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات.

يمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيد-19 حاجز 18 مليون حالة يوم الخميس.

وبرنت في طريقه للارتفاع بنحو ثمانية بالمئة في أبريل نيسان، فيما قد يشهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.

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