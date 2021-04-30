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بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، المقام على مساحة 1375 مترا مربعا، بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وأجرت وزارة الأوقاف، أعمال الإحلال والتجديد كاملي، ويتكون المسجد من طابقين الطابق الأول يضم صحن المسجد ومصلى أرضي رجالي ومصلي أرضي سيدات ومكتبة، والطابق الثاني مصلى سيدات وخمس غرف وممر.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم وأم المصلين في الصلاة، وجاءت الخطبة اليوم تحت عنوان "يوم بدر.. دروس وعبر".

وأكد وزير الأوقاف خلال الخطبة، أن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالی المباركة، حيث جاء فيه التثبيت والتأیید من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين أوذوا، وأخرجوا من ديارهم بغير حق، فأذن الله تعالى لهم أن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم، وبشرهم بالنصر العظيم، وكان يوم بدر يوما فارقا بین الحق والباطل، وسماه ال له تعالی يوم الفرقان، ونال من شهده من البشر والملائكة التشريف الأعظم والتكريم الأسمى، مؤكدا على نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان شهر العمل والعبادة مقدما التهنئة لكل عمال مصر بمناسبة عيد العمال وأن الإسلام دين العمل والبناء.

وكانت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شهدت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لتجهيز منطقة "كوبري إفلاقة" والمعروفة إعلاميا أنها تشهد حالة فوضى ولامبالاة بسبب احتلال الباعة الجائلين وسائقي الـ"توك توك" للمنطقة، وذلك لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بتكلفة 9.5% مليون جنيه، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.

وتم رصد مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمنطقة كوبري إفلاقة صباح أمس الخميس أثناء احتلال الباعة الجائلين وسائقي التوك توك للمنطقة المشار إليها، وصور أخري مساء أمس الخميس عقب تنفيذ حملة إشغالات ودهان للأرصفة ورش للشوارع، استعدادا لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب، والذي تم إنشاؤه عام 1984 بالجهود الذاتية، وتم إحلاله وبناؤه من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وقال مصطفى الشريف أحد سكان شارع السمخراطي بالمنطقة، إن كافة الاستعدادات وهمية ومؤقته، لحين افتتاح مسجد عمر بن الخطاب، وعقب الانتهاء سيعود كل شيء كما كان، حيث إنها ليست المرة الأولي التي يتم شن حملات علي المنطقة لردع المخالفين، بل سبق وتم نقلهم إلي السوق المخصص لهم، وعاودوا مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن.

وأضاف أحمد علام أحد سكان المنطقة، أن هناك حالة من الغضب العارم والرعب بين أهالي منطقة إفلاقة من انتشار الأسواق العشوائية والفروشات والباعة الجائلين وسائقي التوك توك، مما جعلها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتنفيذ تعليماته السابقة بمصادرة أي مخالف يعاود مره أخري، وبالأخص بعد افتتاح أول مستشفى عسكري بالمنطقة مما يعيق حركة سير سيارات الإسعاف، ويطالب بتخصيص نقطة شرطية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن حي المنشية بمنطقة كوبري إفلاقة يسكن به أكثر من 300 ألف مواطن، بالإضافة لآلاف المواطنين الذين يمرون به يوميًا، حيث يربط البوابة الغربية لمدينة دمنهور والتي تفصل بين المدينة ومراكز المحمودية وإدكو وإدفينا ورشيد والرحمانية وشبراخيت من ناحية ودسوق بمحافظة كفر الشيخ من ناحية أخرى مما يجعله من أهم المداخل للمدينة.
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)
بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان مسجدا بدمنهور (صور)

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