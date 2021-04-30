وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثاني "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة 2021.





وجاء بها: "يسرني بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أعرب لغبطتكم عن خالص التهاني وصادق الأمنيات.. وإننا في ظلال هذه المناسبة الغراء.. تتهادى إلى أذهاننا قيم العطاء والفداء وتتجلى أمامنا حقائق التاريخ.. شاهدًا على جوهر وأصالة أرض طاب ثراها بخطى الأنبياء.. بما يمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التضحيات.. لتبقى راية الكنانة في العلياء ودائمًا مصرنا في رفعة وازدهار ونماء، وكل عام وقداستكم بخير".





ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية.





وجاء بها: "بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك.. عن مكنون اعتزازي وعظيم أمنياتي راجيًا استمرار مأمول التواصل والترابط بين النسيج الوطني المصري.. لنستكمل في تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء".





وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس أندريه زكى "رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية".





وجاء بها: "بمناسبة عيد القيامة المجيد أود أن أؤكد لكم والطائفة الإنجيلية بأن التاريخ سيظل أبدًا شاهدًا على أرض طاب ثراها بدماء الفداء وقدستها خطى الأنبياء.. تشابكت فيها أيادينا وحدة وقوة لا تفرقنا مكائد.. ولا تضعفنا شدائد.. أدام الله علينا لُحمتنا ودائمًا مصرنا الغالية في رفعة وازدهار".





ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.



