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آخر تطورات ملف تجديد علي معلول مع المارد الأحمر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع المارد الأحمر.


وينتهي عقد اللاعب التونسي مع القلعة الحمراء، بنهاية الموسم القادم صيف 2022.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة الأهلي كانت قد استقرت على تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية، لكن إصابة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفيروس كورونا هي التي تسببت في تأجيل عقد اللاعب لبعد نهاية شهر رمضان الجاري.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجونة اليوم الجمعة في التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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