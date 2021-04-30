مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة والقناة الناقلة





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة الخامسة بطولة أحمد السقا وأمير كرارة والقناة الناقلة.





مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب"

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، والساعة 2 عصرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.





تردد قناة ON دراما





القمر الصناعي النايل سات، تردد قناة أون ON وهو 10853، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.





أبطال عمل مسلسل نسل الأغراب





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.



