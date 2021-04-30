وكيل "دينية الشيوخ" يحذر من التراخي والتهاون في مواجهة كورونا: اتعظوا بما يحدث في الهند



حذر النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس، من حالة من التراخي والتهاون عند بعض المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا عن طريق إقامة التجمعات مما أسفر عن ارتفاع أعداد الإصابات.



وأضاف النائب نادر يوسف نسيم أن الدولة تعمل بكل طاقتها من أجل الحفاظ علي حياة المصريين من الفيروس اللعين كورونا بتوفير اللقاح من خلال التسجيل علي موقع وزارة الصحة، مطالبًا الجميع بسرعة التسجيل والحصول علي اللقاح التي توفره الدولة بالمجان حماية للجميع وان الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بالحصول علي اللقاح لتشجيع المواطنين علي الحصول عليه.



وشّدد النائب نادر يوسف نسيم، ان التهاون مع مخاطر فيروس كورونا وان ذلك يضر بالجميع وكلنا يري ما يحدث في الهند من إصابات تصل إلي مليون حالة كل ثلاثة أيام ووفيات بالألاف ولا نريد ان نصل إلي هذه المرحلة الصعبة.



وطالب النائب نادر يوسف نسيم أجهزة الدولة بمراقبة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية وارتداء الكمامات وتفعيل الغرامات علي من يخالف ذلك خلال فترة الأعياد وشم النسيم وخاصة أماكن التجمعات والمولات والأسواق والكافيهات لتجنب الكارثة خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة.



وفي سياق آخر، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أمس اجتماعًا مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية، لمتابعة سير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالخطة التى تنفذها المحافظة للتعامل مع جائحة كورونا، في اطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.



جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء، ومحمد جبر معاون المحافظ والدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتورة أمينة حسن مدير الطب الوقائي ومديري الإدارات المركزية بالمديرية.



وأكد محافظ بنى سويف على تكليفاته ومتابعته لرؤساء المدن والتشديد على المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وغيرها، وكذا وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة التزام المواطنين بالمواقف العامة والأسواق بالاجراءات القانونية.



وفيما يتعلق بضرورة مراجعة ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشأت الخدمية والدواوين العامة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق تلك الاجراءات وتوعية المواطنين بأهميتها حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على استمرار عمل اللجان الميدانية لمتابعة ذلك.

