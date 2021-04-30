ننشر أسماء المدارس التى تم تجهيزها لتسجيل المواطنين للتطعيم" بلقاح كورونا" بالفيوم

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المدارس التي تم تجهيزها، في مبادرة من المحافظة للتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح "كورونا" تشمل 12 مدرسة تابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية:



هى محمد معبد الابتدائية، وجمال عبد الناصر الابتدائية، والشهيد أحمد زكي لطيف "الناصرية سابقًا"، وجاسمين الابتدائية، وياسر كمال تمام الابتدائية، وقحافة الصباحيه الابتدائية، وهوارة المقطع الابتدائية، وسيلا الإعدادية، واللاهون الإعدادية، وبني صالح الإعدادية، ودمو الإعدادية، والمندرة الإعدادية.



وفي إدارة غرب التعليمية تم تجهيز مدارس 6 اكتوبر الإعداديه بنات، ومدينة فارس تعليم أساسي، وعزة زيدان لغات، والتحرير الابتدائية، والمنشية الابتدائية، والعزب التجريبية، والشهيد محمد ممدوح، وابجيج الابتدائية، والحريشي تعليم أساسي، ودسيا الابتدائية.

وأضاف، أن المدارس التي تم تجهيزها بمركز ومدينة سنورس تشمل مدرسة حمادة طنطاوي لغات، والراضي الابتدائية، وأبو سعاد الابتدائية، والشهيد محمد عبد الفتاح الثانوية، وعويس عليوه الثانوية.

وفي مركز أبشواي مدرسة شكشوك الابتدائية القديمة، وأبشواي الثانوية، والشهيد مصطفى أيوب "مجمع أبوكساه سابقًا"، وطبهار الثانوية، وبنات العجميين الثانوية.

أما في مركز طامية، فقد تم تجهيز مدارس طامية الإعدادية بنين الجديدة، ومدرسة بنات طامية الابتدائية، والشهيد موسى عوض الإعداديه الثانوية بقرية قصر رشوان، ودار السلام الإعداديه الثانوية، ومنشاة الجمال الإعدادية الثانوية.

وفي مركز يوسف الصديق مدارس النزلة الإعدادية، وقصر قارون الابتدائية، وأبو بكر الصديق الابتدائية، وابراهيم الجارحي الإعدادية، والشواشنة الإعدادية، وفي مركز اطسا، مدرسة الحجر الثانوية، وجردو الثانوية، ومطول الثانوية، ومنية الحيط الثانوية، ودفنو التجريبية الرسمية لغات، وأبو جندير الثانوية، والشهيد عيد عطيه "اطسا بنات سابقًا"، ومصطفى كامل الثانوية، وعتامنة المزارعة.









