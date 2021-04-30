Advertisements

موعد مباراة الإياب بين سان جيرمان ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي امام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2 / 1.


ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال اوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


ويتأهل الفائز بين الفريقين الي نهائي دوري ابطال اوروبا فى مدينة اسطنبول التركية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الإياب بين سان جيرمان ومانشستر سيتي مباراة سان جيرمان ومانشستر سيتي سان جيرمان ومانشستر سيتي

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 21 ساعة

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 19 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقرعلى تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد مباراتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الثمانية بدوري الأبطال

تعرف على مواعيد مباراتي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الثمانية بدوري الأبطال

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد دورتموند في ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دورى أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

11:34 ص

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

01:31 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى