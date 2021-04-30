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احتقان العين وضعف السمع.. مفاجآت جديدة بشأن أعراض كورونا
الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:11 م
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر يتغير وضع فيروس كورونا في مصر وفقا لما يتم الإعلان عنه من قبل المختصين عن متابعة الوباء بالبلاد.
وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.
معدلات الإصابة في مصر
وكشفت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، حقيقة ما تردد حول تحور السلالة المتواجدة من فيروس كورونا داخل مصر للسلالة الهندية، متابعة: "الأمر ده صعب المعرفة محدش يقدر يعرفها إلا من خلال التحليل الجيني والذي يستغرق وقتا طويلا".
وفي تصريحات تليفزيونية، أشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر لا تختلف عن وضع الدول المجاورة.
اللقاحات المستخدمة في مصر
كما قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إنه يتم حاليا استخدام ثلاثة أنواع من اللقاحات في مصر ولم تظهر آثار جانبية وكل ما حدث من أعراض ألم مكان حقن الفيروس وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكسير في الجسم.
وعن سلالة كورونا القادمة من الهند، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك سلالة مزدوجة من كورونا تحورت في الهند الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كارثي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن السلالة الهندية انتقلت إلى نحو 19 دولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى يتم منع دخول الفيروس الهندي إلى مصر.
أعراض جديدة لكورونا
وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الفيروسات تتسم بالقدرة على التحور طوال الوقت، كما أن أعراض الفيروس تطورت لتشمل أعراضًا في الجهاز الهضمي وآلامًا في البطن والإسهال وفقدان حاستي الشمس والتذوق، منوهًا إلى ظهور أعراض جديدة كاحتقان العين وحساسية الجلد وضعف السمع في بعض الأحيان.
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