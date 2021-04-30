Advertisements

احتقان العين وضعف السمع.. مفاجآت جديدة بشأن أعراض كورونا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:11 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
يوما بعد الآخر يتغير وضع فيروس كورونا في مصر وفقا لما يتم الإعلان عنه من قبل المختصين عن متابعة الوباء بالبلاد.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

معدلات الإصابة في مصر
وكشفت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، حقيقة ما تردد حول تحور السلالة المتواجدة من فيروس كورونا داخل مصر للسلالة الهندية، متابعة: "الأمر ده صعب المعرفة محدش يقدر يعرفها إلا من خلال التحليل الجيني والذي يستغرق وقتا طويلا".

وفي تصريحات تليفزيونية، أشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر لا تختلف عن وضع الدول المجاورة.

اللقاحات المستخدمة في مصر
كما قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إنه يتم حاليا استخدام ثلاثة أنواع من اللقاحات في مصر ولم تظهر آثار جانبية وكل ما حدث من أعراض ألم مكان حقن الفيروس وارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتكسير في الجسم.

وعن سلالة كورونا القادمة من الهند، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك سلالة مزدوجة من كورونا تحورت في الهند الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كارثي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن السلالة الهندية انتقلت إلى نحو 19 دولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى يتم منع دخول الفيروس الهندي إلى مصر.

أعراض جديدة لكورونا
وقال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الفيروسات تتسم بالقدرة على التحور طوال الوقت، كما أن أعراض الفيروس تطورت لتشمل أعراضًا في الجهاز الهضمي وآلامًا في البطن والإسهال وفقدان حاستي الشمس والتذوق، منوهًا إلى ظهور أعراض جديدة كاحتقان العين وحساسية الجلد وضعف السمع في بعض الأحيان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر اعراض كورونا

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

منذ 38 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ يوم

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 17 ساعة

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

منذ ساعة و نصف

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 22 ساعة

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الجونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 19 ساعة

انطلاق مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل- تعرف على نتيجة قرعة مواجهات ربع نهائي كأس الكونفدرالية

استشاري طب وقائي يكشف الحل الوحيد لوقف زيادة إصابات كورونا (فيديو)

01:11 م

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

10:20 ص

شوبير يكشف مفاجأة بشأن "الشناوي"

11:34 ص

إدارة الأهلي تحقق حلم موسيماني الذي طال انتظاره

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى