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انطلاق مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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انطلقت منذ قليل مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي 2021 .

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 8 أندية من 4 مجموعات بواقع فريقان من كل مجموعة وتم وضع أوائل المجموعات في التصنيف الأول وهم:

سيمبا التنزاني

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

الوداد المغربي

الترجي التونسي

بينما يضم التنصيف الثاني أصحاب المراكز الثانية بالمجموعات وهم:

الأهلي

شباب بلوزداد الجزائري

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

مولودية الجزائر

وحدد كاف موعد مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، على أن تكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو، وذهاب مباريات الدور نصف النهائي هو 18 أو 19 يونيو المقبل، والإياب 25 أو 26 يونيو، وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 17 يوليو 2021، ولم يتحدد حتى الآن البلد والملعب الذي سيستضيف النهائي.

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