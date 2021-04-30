أمن الإسماعيلية يضبط مصنعاً للسلع الغذائية بدون ترخيص

تمكنت مباحث تموين مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مصنع للسلع الغذائية يدار بدون ترخيص وبداخله كميات من الحلوى، وذلك بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير.



وتلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية مفادها بأن هناك مصنع للمواد الغذائية يدار بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية، دائرة مركز ومدينة أبوصوير.



وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية بالتعاون مع الرقابة التموينية، ومديرية التموين، ومفتشي مكتب مباحث التموين، وتمكنت من ضبط المدعو" أ. ج " صاحب المصنع، وبفرز الكميات المتواجدة داخل المصنع وجد أن هناك 300 كرتونة بما يعادل 21000 قطعة حلوى.



وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

