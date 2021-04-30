صحة القليوبية تعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شم النسيم

قال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال أعياد شم النسيم، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، مضيفًا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.



وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تكثيف الرقابة علي مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الأدمي، وتكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.



وأشار عبدالغني، أنه جرى إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

