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"الطيب" يدافع عن الأزهر في اتهامه برفض التجديد (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن علة الجمود والعجز عن التجديد هي علة مركبة من عنصر كسول وعنصر متهور.

وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن كل من هذين العنصرين المتنافرين يغري الآخر بالصمود في معركة خاسرة، ويمده بأسباب الفشل الدائم، وهو ما يعد مشكلة شديدة التعقيد لا تزال تعمل عملها المشؤوم حتى يومنا هذا.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "وأنا شخصيا أشعر بشيء غير قليل من الإحباط كلما فكرت في حل مناسب لمواجهة الجمود في عملية التجديد.. ولا أريد أن أوهم أحدا أنني أعد نفسي واحدا من علماء التجديد أو فرسان الاجتهاد، فأنا ويعلم الله دون ذلك بكثير جدا، ولكنني لا أنكر أنني واحدا من هؤلاء الذين أرقهم هذا الجمود منذ زمن طويل بدء مع التنقلات بين القرى ومدن الصعيد ومدينة القاهرة وبعض المدن الأوروبية والأمريكية والعربية والآسيوية".

ولفت إلى أنه بالرغم من أن الأزهر الشريف قد وجهت إليه في الآونة الأخيرة تهمة الجمود ورفض التجديد، إلا أنه يؤكد لله ثم للتاريخ أن الأمر لم يكن كذلك، بل الأمر كله كان بعكس ما قيل.

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