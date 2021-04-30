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الاتصال والإعلام بالأزهر تبث فيديو تعريفي بمذهب الحنابلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قال الدكتور أحمد مصطفى المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، في فيديو جديد بثته وحدة الاتصال والإعلام للتعريف بالمذاهب الفقهية المعتمدة خلال شهر رمضان معرفًا بمذهب الحنابلة "إن مؤسسه هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، والمنتهي نسبه إلى معد بن نزار بن عدنان، فهو عربي وقرشي، اجتهد في طلب العلم، وعانى كثيرًا مدافعًا عن الإسلام حق الدفاع، وأسس مذهبه على أسس وقواعد معتبرة مستنبطًا أحكامه من الكتاب والسنة".
وأوضح مصطفى أن الإمام أحمد عُرف عنه اهتمامه الشديد بالنص؛ فكان يأخذ من النص ظاهره وأيضًا مفهوما الموافقة والمخالفة، ولا يعدل عنه إلى دليل آخر إلا إذا انعدم الدليل في النص، وكان يأخذ بخبر الواحد، ويعتمد على الاستحسان وسد الذرائع.
وعن مؤلفات المذهب الحنبلي قال: " ترك المذهب الحنبلي ميراثًا من الكتب يستطيع السالك مذهبه أن يدرسها منها: دليل الطالب، وكتاب الفروع لابن مُفلح، وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وكتاب شرح منهى الإرادات للإمام البهوتي."

يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام تعمل على بث رسائل توعوية وأخرى إيجابية لتنمية المجتمع برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد عميد الكلية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية، وإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، وإعداد الدكاترة جمال أبو جبل، ومحمد الشناوي، ورامي دويدار، ومهند السادات، ومساهمة الطالب محمد البحراوي.

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