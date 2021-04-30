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"الوفد" بالفيوم: لسنا المحافظة الأكثر إصابة بكورونا.. والبيان المنتشر مضر وب

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
ريهام على
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انتشر كالنار في الهشيم على صفحات "الفيس بوك" منذ أمس الخميس، بيان منسوب إلى وزارة الصحة جاء فيه أن محافظة الفيوم أعلى نسبة وفيات بين المحافظات بفيروس كورونا بوفاة 7343 من بين 28458 مصابا بنسبة تزيد على 27% من المصابين وأن محافظة سوهاج جاءت في المركز الثاني بوفاة 4396 من بين 18647 مصابا وأن القاهرة جاءت في المركز الثالث بوفاة 2657 من بين 16475 مصابا.

ويقول الدكتور أحمد برعي القيادي بحزب الوفد بالفيوم والمتحدث الرسمي، إن هذا البيان بالطبع مغلوط ولا يمكن أن يصدقه عاقل لسببين، الأول أن البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة تضع الفيوم في المرتبة الرابعة بين المحافظات في عدد المصابين والسبب الثاني لا يعقل أن الفيوم البالغ عدد سكانها 3،7 مليون نسمه تتفوق على القاهرة الذي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة بحوالي 12 ألف إصابة وما يقرب من خمس أضعاف الوفيات.

وتابع: "بالإضافة إلى أن هذا البيان المغلوط لم يحدد تاريخ نسبة الإصابة والوفيات إذا كانت في شهر أو عام أو منذ بداية الجائحة.

وحذر "برعي"، من هذه البيانات الملفقة التي تؤيد إحداث بلبلة وإثارة الخوف بين المواطنين كما انتقد غياب الشفافية من أجهزة الصحة في الفيوم مما يؤدي إلى هذه الإشاعات.
البيان المنتشر
البيان المنتشر

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